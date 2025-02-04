Китай наносит ответный удар США пошлинами до 15%

Китай заявил, что введет пакет пошлин на ряд импортных товаров из США, поскольку во вторник вступили в силу 10-процентные пошлины Трампа на китайские товары.

Министерство коммерции Пекина сообщило во вторник, что на уголь и сжиженный природный газ будет введена пошлина в размере 15%.

Министерство сообщило, что тариф в размере 10% будет введен на сырую нефть, сельскохозяйственную технику и автомобили большого объема, добавив, что пошлины будут введены с 10 февраля.

Ожидается, что в ближайшие дни Трамп проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.