Трамп: пошлины на импорт из Канады, Мексики и Китая могут «принести боль»

Президент США Дональд Трамп распорядился ввести пошлины на импорт из Канады, Мексики и Китая.

В соответствии с этими мерами импорт из Мексики и Канады облагается 25%-ной пошлиной, а импорт из Китая облагается пошлинами в размере 10%. В ответ премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о введении ответных пошлин в размере 25% на товары из США.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум созвала свой кабинет на экстренное заседание, чтобы сформировать стратегию правительства в ответ на 25-процентные пошлины на мексиканские товары, введенные президентом США Дональдом Трампом.

Подписанные Трампом указы вступят в силу с 12:01 по вашингтонскому времени во вторник, 4 февраля (05:01 по Гринвичу).

Шейнбаум «категорически отверг» версию о том, что правительство Мексики имеет связи с организованной преступностью, отдав предпочтение «диалогу» с Соединенными Штатами вместо торговой войны.

«Я поручаю министру экономики (Марсело Эбрарду) реализовать план Б, над которым мы работаем», — сказал Шейнбаум, не вдаваясь в подробности.

Позднее президент Мексики опубликовал на X видео, в котором предложил создать рабочий стол между Соединенными Штатами и Мексикой для совместной борьбы с фентаниловым кризисом в условиях введения пошлин.