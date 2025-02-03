Полиция Грузии арестовала двух лидеров оппозиции во время протестов

Грузинская полиция в воскресенье арестовала двух лидеров оппозиции во время акции протеста против правящей партии «Грузинская мечта».

В Тбилиси ежедневно проходят акции протеста с тех пор, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил, что его правительство не будет добиваться начала переговоров о членстве Грузии в ЕС до 2028 года.

По сообщениям многочисленных информационных агентств, полиция задержала лидера либеральной партии «Ахали» Нику Мелию и бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулаву.

Российское информационное агентство «Интерфакс» сообщило, что Мелия впоследствии был освобожден под залог.

«В отделении полиции я сидел на стуле в наручниках, и меня пинал полицейский», — цитирует Мелию агентство «Интерфакс».

Во время протестов в воскресенье тысячи людей собрались возле торгового комплекса к северу от грузинской столицы и на короткое время перекрыли главную дорогу.