Бейонсе и Кендрик Ламар выигрывают главные призы на Грэмми 2025

На церемонии вручения премии «Грэмми» 2025 года , которая прошла в Лос-Анджелесе в воскресенье вечером, Бейонсе получила премию «Альбом года» за свой альбом «Cowboy Carter», исследующий черные корни кантри-музыки.

«Я просто чувствую себя очень наполненной и очень польщенной», — сказала Бейонсе в своей благодарственной речи. «Прошло много-много лет», — добавила певица, которая была самым номинированным артистом вечера с 11 номинациями.

Хотя американская певица является самой награждаемой певицей в истории Грэмми, она никогда не выигрывала главный приз вечера до сегодняшнего дня. Бейонсе ранее проигрывала четыре раза за альбомы, включая «Lemonade».

Она также получила и другие награды — за лучший кантри-альбом за «Cowboy Carter» и лучший кантри-дуэт за «II Most Wanted», который она записала с поп-звездой Майли Сайрус.

Это был также вечер рэпера Кендрика Ламара, который выиграл призы во всех пяти категориях, в которых он был номинирован.

Его песня «Not Like Us», дисс-трек против его рэп-конкурента Дрейка, завоевала призы за запись года, песню года, лучшую рэп-песню, лучшее рэп-исполнение и лучший музыкальный клип.

Ламар посвятил свой триумф Лос-Анджелесу.