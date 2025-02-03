Взрыв автомобиля в Сирии унес жизни не менее 15 человек

По данным властей, в результате взрыва автомобиля на севере Сирии в понедельник погибли по меньшей мере 15 человек.

Взрыв произошел на главной дороге на окраине северного города Сирии Манбидж, сообщила гражданская оборона. Четырнадцать женщин и один мужчина погибли, еще пятнадцать женщин получили ранения.

После молниеносного восстания, свергнувшего режим Башара Асада в декабре, Манбидж стал ареной столкновений между курдскими Сирийскими демократическими силами (СДС) и поддерживаемыми Турцией боевиками.

Взрыв стал вторым за три дня. В субботу в результате очередного взрыва заминированного автомобиля в Манбидже погибли четыре мирных жителя и еще девять получили ранения.

Город расположен в сельской местности Алеппо, примерно в 30 километрах (19 милях) к югу от турецкой границы, западнее реки Евфрат.