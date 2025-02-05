Трамп заявил, что США могут взять под контроль Газу

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, президент США Дональд Трамп высказал мнение о возможности «постоянного» переселения палестинцев из Газы. Он также отметил, что Соединенные Штаты намерены взять на себя «право собственности» на этот регион.

«Мы возьмем под контроль Газу и справимся с ситуацией», — заявил Трамп во вторник. Он добавил, что США будут ответственны за очистку территории от опасных неразорвавшихся боеприпасов и другого оружия. Президент подчеркнул, что участие США в этих процессах должно рассматриваться как «долгосрочная позиция собственника».

Госсекретарь США Марко Рубио, похоже, выразил согласие с намерениями Дональда Трампа относительно того, чтобы Соединенные Штаты взяли под контроль сектор Газа.

«Необходимо освободить Газу от ХАМАС. Президент Трамп сегодня заявил, что Соединенные Штаты готовы взять на себя инициативу и вернуть Газе её былую красоту», — отметил Рубио.