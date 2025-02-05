Трамп отдает приказ о выходе США из ООН

Президент Дональд Трамп во вторник подписал указ о выходе США из Совета по правам человека ООН ( СПЧ ООН ).

Приказ также побуждает пересмотреть финансирование США для Организации Объединенных Наций .

Трамп приказал США выйти из Агентства ООН по оказанию помощи палестинцам (БАПОР) .

Он сообщил, что Вашингтон намерен пересмотреть свое участие в Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Трамп вывел США из СПЧ ООН в 2018 году во время своего первого срока полномочий. Бывший президент Джо Байден восстановил членство США в организации в 2021 году.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш «неустанно трудился над реализацией множества реформ... для повышения эффективности и инноваций», заявил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик в ответ на заявление Трампа. «Поддержка США Организации Объединенных Наций спасла бесчисленное количество жизней и способствовала глобальной безопасности», — сказал он. «Генеральный секретарь рассчитывает на продолжение продуктивных отношений с президентом Трампом и правительством США для укрепления этих отношений в сегодняшнем неспокойном мире».

Между тем Трамп заявил, что ООН обладает «огромным потенциалом», но «ей не очень хорошо управляют».

«Это должны финансировать все, но мы, как всегда, делаем это непропорционально», — сказал он.