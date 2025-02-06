Бангладеш: толпа разрушила дом семьи изгнанного премьер-министра Хасины

Тысячи протестующих в Бангладеш, возмущенные отстранением от власти премьер-министра Шейхи Хасины, подожгли дом ее отца и основателя страны шейха Муджибура Рахмана в Дакке.

Инцидент произошел в среду вечером, когда Хасина выступила с пламенной речью, призвав сторонников противостоять временному правительству.

Хасина выступила с речью из соседней Индии , где она в настоящее время находится в изгнании.

Протестующие пригрозили «снести» значимое здание, которое стало символом независимости Бангладеш, если Хасина выступит со своей речью.

Когда свергнутый лидер начал свое онлайн-обращение, протестующие ворвались в дом и начали крушить его кирпичные стены.

По сообщениям СМИ, некоторые люди из толпы были замечены с палками и молотками, в то время как другие привезли кран и экскаватор, чтобы снести дом.

«У них нет власти уничтожить независимость страны бульдозерами. Они могут разрушить здание, но они не смогут стереть историю», — сказала Хасина во время своего выступления, когда снос продолжался.