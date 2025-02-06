Трамп подписал указ, запрещающий трансгендерам заниматься женским спортом

Президент США Дональд Трамп в среду вечером подписал указ, запрещающий трансгендерным спортсменам участвовать в соревнованиях по женскому и женскому спорту.

«Война с женским спортом окончена», — заявил Трамп на церемонии подписания в Белом доме.

«Мы будем защищать гордые традиции женщин-спортсменок и не позволим мужчинам избивать, травмировать и обманывать наших женщин и наших девочек. Отныне женский спорт будет только для женщин», — добавил Трамп.

Приказ под названием «Не допускать мужчин в женский спорт» дает государственным органам полномочия наказывать школы, которые позволяют трансгендерным спортсменам выступать в женских командах.

Любая школа, нарушившая приказ, рискует потерять федеральное финансирование.