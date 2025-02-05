Дмитрий Лохов – инженер, предприниматель, основатель TAPP Group

Образование и становление карьеры

Родился в г. Черемхово Иркутской области. Окончил Иркутский Государственный Технический Университет, Горный факультет, кафедра автоматизации производственных процессов.

Проходил студенческую практику в Шахте «Распадская» г. Междуреченск как электрослесарь подземного оборудования. В 18 лет устроился на первое место работы в качестве сборщика мебели на фабрике совмещая работу с обучением. В 21 год работал в АО «Разрез Тугнуйский» помощником машиниста экскаватора, затем стал электромехаником по обслуживанию экскаваторов и буровых станков. Позже, благодаря своим техническим навыкам, стал самым молодым специалистом в отделе главного механика за всю историю существования предприятия.

Будучи заместителем главного энергетика, в 2009 году реализовал модернизацию подстанций «Карьерная 1» и «Карьерная 2». Участвовал в сложнейшем проекте по перегону собственным ходом экскаватора типа драглайн ЭШ 10/70 без линий электропередач, используя электроэнергию от БелАЗа.

В 2010 году, в возрасте 25 лет, возглавил механическую службу Тугнуйской обогатительной фабрики, которая в тот момент находилась в кризисе. Под его руководством фабрика увеличила производительность с 3,5 до 9 млн тонн угля в год, а простои сократились с 2540 часов в год до 842 часов в год.

В 2013 году Лохов был признан лучшим главным механиком «СУЭК».

Получил предложение стать главным механиком всего холдинга «СУЭК», но решил сконцентрироваться на собственном бизнесе.

TAPP GROUP

В 2012 году Дмитрий основал инжиниринговую компанию TAPP Group («Открытые технологии»), которая занимается строительством и модернизацией обогатительных предприятий, разработкой технологических решений и автоматизацией производства. Таким образом, компания разрабатывает и реализует проекты под ключ.

Основная миссия TAPP Group – повышение продуктивности производственных компаний и внедрение инновационных решений. Глобальная цель компании звучит как «Помогать обогатительным предприятиям становиться эффективными, экологически безопасными во благо Людей, Страны и Планеты».

Сегодня TAPP Group активно участвует в крупных промышленных проектах, сотрудничает с ведущими производственными предприятиями России, Казахстана, Индии и реализует инициативы по технологическому развитию страны. Одним из ключевых направлений работы является нахождение ограничивающих факторов в работе обогатительных предприятий, разработки технологических решений, адаптация, производство и поставка оборудования клиентам. Благодаря опыту и экспертизе TAPP Group стало возможным увеличение производительности обогатительных предприятий на 15-30% без строительства дополнительных корпусов и зданий.

В 2023 году выпустил бизнес-роман «Высота», рассказывающий о профессиональном пути. Активно выступает на международных конференциях, включая ROWAD Entrepreneurship Award 2023.

Женат, супруга Марина – его первая любовь. В 2010 году у пары родилась дочь Софья.