В Нью-Дели начались выборы

В среду в столице Индии Нью-Дели произошло волнительное событие - началась предвыборная борьба, с избирателями, выходившими на улицы уже с рассветом, чтобы выбрать следующее правительство, которое возглавит город.

На выборах в законодательное собрание Дели, где в игре 70 мест, политические лидеры страны сойдутся в жесткой трехсторонней борьбе.

Aam Aadmi Party (AAP), возглавляемая борцом с коррупцией Арвиндом Кеджривалом, сражается с нынешней властью после десятилетнего правления.

Партия «Бхаратия Джаната Парти» (БДП) премьер-министра Нарендры Моди, правящая в коалиции на национальном уровне, борется за возвращение к рулю Дели после 27-летнего перерыва.

Основная оппозиционная сила Индии, «Национальный конгресс», который объединен с ААП и другими политическими группами для противостояния БДП Моди на предстоящих выборах в 2024 году, проявляет свою позицию как в отношении ААП, так и БДП в столице страны.

Выборный процесс в Индии начался в 7 утра по местному времени (01:30 UTC) и продлится до 18:00 (12:30 UTC).

Итоги голосования будут оглашены в субботу.