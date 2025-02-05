Может ли Украина предоставить США доступ к «редкоземельным металлам»?

В понедельник Трамп потребовал доступ к ключевым стратегическим минералам на Украине в обмен на продолжение военной безопасности США для Киева. Впервые эта идея была высказана Зеленским в прошлом году, который сказал, что было бы «справедливо» предоставить американским компаниям доступ к редким металлам, которые необходимы для различных технологий.

Несмотря на то, что почти 20% территории Украины в настоящее время находится под российской оккупацией, Зеленский заявил, что Киев по-прежнему имеет доступ к «достаточным» объемам редких ресурсов.

«Я хотел бы, чтобы американский бизнес... развивал эту сферу здесь», — сказал он, согласно комментариям, опубликованным его офисом.

«Мы открыты для того, чтобы все это можно было развивать с нашими партнерами, которые и помогают нам защищать нашу землю, и отбрасывают врага назад своим оружием и пакетами санкций. Это абсолютно справедливо».