Меркель раскритиковала Фридриха Мерца

Бывший лидер Германии Ангела Меркель вновь выступила с критикой в ​​адрес кандидата на пост канцлера Фридриха Мерца после того, как на прошлой неделе он опирался на голоса крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) при принятии резолюции в парламенте.

Меркель, которая когда-то возглавляла консервативный Христианско-демократический союз (ХДС), после голосования опубликовала заявление, в котором заявила, что предыдущее обещание Мерца не сотрудничать с АдГ было «большой национальной политической ответственностью».

Она публично отстаивала эту позицию в среду вечером, когда Германия приближается к выборам, которые состоятся в феврале.

«Я посчитала правильным не молчать в такой решающей ситуации», — заявила Меркель на мероприятии, организованном газетой Die Zeit .

Она добавила: «Я не участвую в обычных политических дебатах, но я обнаружила, что это вопрос фундаментальной важности».