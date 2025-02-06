Немецкий завод по производству поездов будет строить танки

Завод по производству поездов в Германии будет помогать строить танки в рамках сделки между франко-германской оружейной группой KNDS и французским производителем железных дорог Alstom, заключенной в среду.

К 2027 году компания KNDS завершит поглощение завода Alstom по производству железнодорожных вагонов в восточногерманском городе Гёрлиц.

«Вместо вагонов со следующего года здесь будут производить детали для оборонной промышленности», — заявил в среду на заводе канцлер Германии Олаф Шольц.

Шольц заявил, что «очень хорошая новость заключается в том, что рабочие места в промышленности сохранятся, несмотря на то, что Alstom покидает Гёрлиц».

Завод в Гёрлице занимается производством подвижного состава уже более 175 лет, начиная со времен немецких кайзеров.

Производство двухэтажных вагонов будет продолжено до следующего года для выполнения текущих заказов в Германии и Израиле.

С 2027 года завод будет производить детали для основного боевого танка Leopard 2 компании Rheinmetall , боевой машины пехоты Puma и боевой бронированной машины Boxer.