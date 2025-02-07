Трамп вводит санкции в отношении МУС

Президент США Дональд Трамп в четверг подписал указ о введении санкций в отношении Международного уголовного суда (МУС) за «необоснованные» расследования в отношении США и Израиля, сообщил Белый дом.

В постановлении говорится, что МУС «злоупотребил своими полномочиями», выдав ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху , который во вторник провел переговоры с Трампом в Белом доме.

Ордер на арест выдан в связи с действиями Нетаньяху в отношении палестинцев в секторе Газа после нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года. США, Израиль и другие страны классифицируют ХАМАС как террористическую организацию.

Действия МУС создают «опасный прецедент», говорится в постановлении. Среди санкций — запрет на въезд в США должностных лиц МУС.

В указе говорится, что Израиль является «близким союзником» Вашингтона, а также добавляется, что МУС предпринял «незаконные и необоснованные действия» перед выдачей ордера на арест Нетаньяху.