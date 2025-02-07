Рамафоса: "Наша страна не будет запугана"

Президент ЮАР Сирил Рамафоса выступил в защиту своей страны в ходе национального обращения в четверг, заявив, что Южная Африка не потерпит запугивания.

«Мы являемся свидетелями роста национализма, протекционизма, преследования узких интересов и упадка общего дела», — заявил Рамафоса в своем обращении к нации в Кейптауне.

«Это мир, в котором нам, Южной Африке, стране с развивающейся экономикой, теперь предстоит ориентироваться, но нас это не пугает», — сказал он.

«Мы, южноафриканцы, стойкий народ, и нас не запугать», — заявил Рамафоса под аплодисменты депутатов парламента.

Южноафриканский лидер не стал напрямую ссылаться на США или президента Дональда Трампа, который в последние дни резко критиковал правительство Рамафосы.

Комментарии прозвучали на фоне обострения дипломатических отношений между Преторией и Вашингтоном и через день после того, как госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не будет присутствовать на переговорах Группы двадцати (G20), которые пройдут в Йоханнесбурге в конце этого месяца.