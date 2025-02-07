Продажи Tesla в Германии упали на 59%

По официальным данным, продажи Tesla в Германии резко упали в январе после того, как миллиардер Илон Маск открыто поддержал националистическую партию.

Федеральное управление автотранспорта Германии (KBA) сообщило, что в январе было зарегистрировано всего 1277 новых автомобилей Tesla , что на 59,5% меньше, чем за тот же месяц 2024 года.

Напомним, что в декабре Маск выступил в поддержку крайне правой политической партии Германии «Альтернатива для Германии» (АдГ) , что вызвало споры и обеспокоенность по поводу неправомерного влияния.

С тех пор американский миллиардер неоднократно выражал свою поддержку лидеру партии «Альтернатива для Германии» Элис Вайдель, чья партия в настоящее время занимает второе место в рейтингах перед федеральными выборами в Германии, которые состоятся в этом месяце.