Украина получает французские и голландские истребители

Владимир Зеленский заявил в четверг, что Воздушные силы Украины получили из Нидерландов партию французских многоцелевых истребителей Mirage 2000-5 и F-16 .

«Воздушный флот Украины продолжает развиваться», — написал Зеленский в социальных сетях.

«Первые самолеты Mirage 2000 из Франции прибыли, усилив наши возможности противовоздушной обороны. Я благодарю [президента Франции] Эммануэля Макрона за его руководство и поддержку. Президент Франции держит свое слово, и мы это ценим. Это еще один шаг в укреплении безопасности Украины».

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню также подтвердил поставку истребителей Mirage, заявив: «Управляемые украинскими пилотами, которые в течение нескольких месяцев проходили подготовку во Франции, они теперь будут участвовать в защите неба Украины».

Президент Макрон обещал предоставить Украине самолеты Mirage еще в июне 2024 года, однако ни Зеленский, ни Лекорну не уточнили, сколько именно их получила Украина.

Также в четверг министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Нидерланды поставили дополнительные истребители F-16 американского производства, которые, по его словам, «вскоре начнут выполнять боевые задачи, укрепляя нашу оборону», наряду с французскими самолетами Mirage.