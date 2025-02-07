Над Тайванем обнаружены самолеты и 6 воздушных шаров

Министерство обороны страны в пятницу сообщило, что Тайвань обнаружил шесть китайских воздушных шаров у своего главного острова.

Воздушные шары были замечены в течение 24 часов с четверга до 6 утра пятницы (22:00 UTC четверга), говорится в заявлении министерства, в котором указано одно из самых высоких ежедневных показателей количества воздушных шаров.

Согласно графикам, опубликованным министерством в социальной сети X, аппараты были обнаружены летящими на высоте от 16 000 до 20 000 футов (от 4876 до 6096 метров ) .

Министерство добавило, что за тот же период времени вблизи Тайваня были замечены в общей сложности девять китайских военных самолетов, шесть военных кораблей и два официальных судна.