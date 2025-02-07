Пекин продолжает оказывать давление на Тайбэй

В последние годы Пекин активизировал свою военную деятельность вокруг демократически управляемого Тайваня, задействуя истребители, беспилотники и военные корабли.

Китай также убедил нескольких дипломатических союзников Тайбэя отказаться от поддержки Тайваня, пообещав помощь и инвестиции.

Тайвань регулярно обнаруживает китайские воздушные шары над своими водами и называет эти воздушные устройства формой преследования в «серой зоне», маневром, который не является актом войны.

Китайские воздушные шары стали темой мирового обсуждения в 2023 году, когда США сбили так называемый «шпионский воздушный шар».

Китай считает Тайвань частью своей территории.