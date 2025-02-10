Президент Колумбии обвинил своих министров в плохой работе

Президент Колумбии Густаво Петро в воскресенье попросил членов своего кабинета уйти в отставку.

Требование появилось после того, как во вторник он в течение пяти часов подряд критиковал Кабинет министров по национальному телевидению за его неудовлетворительную работу.

По словам Петро, ​​несколько его министров отставали в реализации крупных проектов. «Я потребовал отставки министров и директоров административных департаментов», — написал Петро в социальной сети.

«В кабинете министров произойдут некоторые изменения, чтобы добиться большего соответствия программе, предписанной народом».

По состоянию на вечер воскресенья три министра и два высокопоставленных чиновника подали в отставку.

Вскоре после заявления Петро в социальных сетях министр труда Глория Рамирес объявила о своей отставке. «Политика должна осуществляться без сектантства и двусмысленности», — заявила она.