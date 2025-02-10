Правящая партия Косово заняла первое место на выборах

По предварительным результатам, правящая партия Косово имеет все шансы получить наибольшее количество мест на парламентских выборах в воскресенье.

Результат будет ниже, чем более 50%, которые получила партия премьер-министра Альбина Курти в 2021 году.

Это означает, что партии «Ветевендосье» (Движение за самоопределение) необходимо будет сформировать коалицию, чтобы остаться у власти в стране, политика которой определяется отношениями с соседней Сербией и сербами на ее территории.

Поздно вечером в воскресенье Курти объявил о победе своей партии «Ветевендосье» (Движение за самоопределение). «Мы — первая партия, победившая партия, которая создаст следующее правительство», — заявил Курти журналистам. «Мы продолжим завершать начатую работу».

Он заявил, что сформирует новое правительство, не намекнув, кто может стать потенциальным партнером по коалиции.

Избирательная комиссия Косово заявила, что столкнулась с проблемами в системе электронного подсчета голосов, сообщают Prishtina Insights и Reuters.

Из-за этого не удалось опубликовать результаты, как ожидалось, поздно вечером в воскресенье.

«Сотрудники ЦИК и… члены ЦИК будут находиться здесь всю ночь, работая над тем, чтобы вручную ввести все данные из бланков избирательных участков в систему», — сообщил журналистам председатель избирательной комиссии Крешник Радоники.

«Мы приносим извинения всем гражданам Косово», — сказал он.