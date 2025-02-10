Трамп заявил, что общался с Путиным по вопросу Украины

Президент США, Дональд Трамп, неоднократно обсуждал с российским лидером, Владимиром Путиным, возможность прекращения конфликта на Украине, как передает New York Post.

На борту Air Force One Трампу задали вопрос о частоте его бесед с Путиным по поводу военных действий. Ответив, что он предпочитает не раскрывать детали своих разговоров с Путиным.

Президент США поделился с журналистами, что у него всегда были дружественные отношения с Путиным.

По словам пресс-секретаря Кремля, Дмитрия Пескова, информацию о возможном телефонном разговоре между Трампом и Путиным относительно ситуации на Украине он не может ни подтвердить, ни опровергнуть, как сообщает государственное агентство ТАСС.

Путин и Трамп изначально выражали готовность к личной встрече для прекращения боевых действий.