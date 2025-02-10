Канцлер Германии Олаф Шольц высмеял внешнюю политику Трампа в отношении помощи Украине и торговли.

«Украина подверглась нападению, а Германия помогает, не ожидая, что ей потом за это заплатят. Таким должно быть отношение каждого», — заявил Шольц немецкой медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Ранее Трамп настаивал на том, чтобы Украина передала свои редкоземельные металлы США в обмен на финансовую помощь. Шольц назвал этот шаг Трампа «эгоистичным» и «эгоцентричным».

Канцлер Германии также осудил тарифную политику Трампа.

«Глобальной экономике нужно меньше торговых барьеров, а не больше», — сказал Шольц. Он предположил, что если Трамп введет пошлины на товары ЕС, «Еврокомиссия сможет отреагировать в течение нескольких часов».

Трамп пригрозил ЕС тарифами. Германия недавно объявила о профиците в торговле с США.