Трамп отзывает допуск Байдена к секретной информации

«Джо Байдену больше не нужно иметь доступ к засекреченной информации. В связи с этим мы незамедлительно аннулируем его допуска и прекращаем ежедневные разведывательные брифинги», — заявил Трамп в своем посте на Truth Social, когда прибыл в Мар-а-Лаго на выходные.

Трамп также указал, что в 2021 году именно Байден инициировал эту практику, когда распорядился, чтобы разведывательное сообщество не допускало 45-го президента США к данным о национальной безопасности, что является привилегией, предоставляемой бывшим главам государства.

После того как Трамп попытался отменить итоги выборов 2020 года и организовал штурм Капитолия 6 января 2021 года, Байден решил прекратить предоставление ему брифингов по разведывательным данным. В то время президент Байден объяснил это решение тем, что поведение Трампа является «неустойчивым», и, следовательно, ему не следует иметь доступ к секретной информации.