Трамп вводит 25% пошлины на сталь и алюминий

Президент США Трамп подписал указы о введении новых пошлин в размере 25% на весь импорт стали и алюминия в США.

«Сегодня я упрощаю наши тарифы на сталь и алюминий», — сказал Трамп в Овальном кабинете, подписывая указы. «Это 25% без исключений и изъятий».

Поступая так, он выполняет предвыборное обещание ввести пошлины на импорт, соответствующие тем, которые другие страны взимают с американского экспорта.

Трамп также дал понять, что рассмотрит возможность введения дополнительных пошлин на автомобили, фармацевтические препараты и компьютерные чипы.