Центристский президент Румынии Клаус Йоханнис объявил о своей отставке в эмоциональном обращении в понедельник, заявив, что он уходит в отставку, чтобы «избавить» свою страну от кризиса, возникшего после отмены президентских выборов в прошлом году.

Второй тур президентских выборов должен был состояться в декабре, но был отменен из-за заявлений о вмешательстве России после победы в первом туре крайне правого кандидата Кэлина Георгеску.

Первый тур президентских выборов, состоявшийся 24 ноября, вывел пророссийского ультранационалиста Георгеску из относительной безвестности на вершину гонки.

Но он все равно набрал всего 22,9% голосов, что намного меньше необходимого для полной победы большинства.

Георгеску должен был участвовать во втором туре голосования 8 декабря. Однако за два дня до второго тура Верховный суд Румынии предпринял беспрецедентный шаг, отменив президентскую гонку.

Георгеску, который ранее хвалил президента России Владимира Путина как «человека, любящего свою страну» и называл Украину «выдуманным государством», назвал отставку Йоханниса «победой народа Румынии».