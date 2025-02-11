Илон Маск намерен купить OpenAI

Группа инвесторов во главе с Илоном Маском предлагает около 97,4 млрд долларов (94,5 млрд евро) за покупку компании OpenAI, производителя ChatGPT.

Маск и его собственный стартап ИИ xAI, а также консорциум инвестиционных компаний хотят купить некоммерческую организацию, которая контролирует OpenAI. Это произошло спустя несколько месяцев после того, как миллиардер подал в суд на стартап, чтобы помешать ему трансформироваться в коммерческое предприятие.

Однако генеральный директор OpenAI Сэм Альтман быстро отклонил сделку по социальной платформе Маска X, заявив: «Нет, спасибо, но мы купим Twitter за 9,74 миллиарда долларов, если вы хотите». Маск, купивший Twitter, который теперь называется X, за 44 миллиарда долларов в 2022 году, ответил на пост словами: «Мошенник».