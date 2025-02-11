В Эквадоре назначен второй тур президентских выборов

Эквадор намерен выбрать своего следующего президента во втором туре выборов в апреле после того, как действующий президент Даниэль Нобоа и его оппонент от левых сил Луиса Гонсалес не смогли получить большинства голосов в первом туре в воскресенье.

На выборах в воскресенье избиратели выбирали из 16 кандидатов, но Нобоа и Гонсалес оказались двумя фаворитами.

Официальные результаты показали, что Нобоа набрал 44,4%, а Гонсалес — 43,9% после подсчета 90% бюллетеней.

Второй тур голосования запланирован на 13 апреля.

Эквадор, некогда считавшийся одной из самых безопасных стран Южной Америки, переживает самый тяжелый кризис за последние полвека из-за насилия наркокартелей и сложной экономики.

И Нобоа, и Гонсалес вели свою кампанию под надежной защитой спецназа и телохранителей после событий последних выборов в 2023 году, когда был убит ведущий кандидат.