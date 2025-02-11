Трамп помиловал бывшего губернатора Рода Благоевича

Трамп официально помиловал осужденного губернатора-демократа Рода Благоевича.

В 2011 году Благоевич был приговорен к 14 годам тюремного заключения по обвинению в широкомасштабной коррупции, совершенной во время его пребывания на посту губернатора американского штата Иллинойс.

Обвинения включали попытку продать освободившееся место Барака Обамы в Сенате США тому, кто предложит самую высокую цену, и попытку вымогательства, связанную с государственным финансированием детской больницы.

Трамп охарактеризовал бывшего губернатора, который однажды появился в его реалити-шоу «Celebrity Apprentice», как «очень хорошего человека».

Благоевич отсидел восемь лет в тюрьме, прежде чем Трамп смягчил ему оставшуюся часть наказания во время своего первого президентского срока.