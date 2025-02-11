Материнский капитал - точные цифры, актуальные для 2025 года, как проверить свой остаток и как долго еще будет действовать программа

С 1 февраля 2025 года программа материнского капитала была проиндексирована на 9,5%, и теперь размеры выплат составляют:

690 266,95 рубля — на первого ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года.

912 162,09 рубля — на второго ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года, если ранее право на материнский капитал не возникало.

221 895,14 рубля — дополнительная выплата при рождении второго ребенка, если семья уже получила материнский капитал на первого ребенка.

Как проверить остаток материнского капитала:

Через портал Госуслуги: Войдите в личный кабинет на портале Госуслуги.

Выберите раздел «Справки, выписки» → «Льготы и выплаты» → «Выписка об остатке материнского капитала».

Нажмите «Запросить выписку». Справка будет доступна в разделе «Заявления» вашего личного кабинета в течение нескольких минут. gosuslugi.ru Через приложение «Сбербанк Онлайн»: Откройте приложение и перейдите в раздел «Сервисы» → «Госуслуги» → «Все справки» → «Выписка об остатке материнского капитала».

Укажите адрес электронной почты для получения справки и авторизуйтесь на портале Госуслуги.

Справка будет отправлена на указанный email после обработки запроса. cian.ru Через Социальный фонд России (СФР): Войдите в личный кабинет на сайте СФР с использованием учетной записи Госуслуг.

В разделе «Материнский (семейный) капитал» закажите выписку об остатке средств.

Справка будет доступна в вашем личном кабинете после обработки запроса. sfr.gov.ru

Срок действия программы:

Программа материнского капитала продлена до 31 декабря 2030 года. Ежегодная индексация выплат сохраняется, что позволяет поддерживать актуальность сумм с учетом инфляции.

Таким образом, семьи могут планировать использование средств материнского капитала в долгосрочной перспективе, учитывая продление программы и регулярную индексацию выплат.