Материнский капитал - точные цифры, актуальные для 2025 года, как проверить свой остаток и как долго еще будет действовать программа

С 1 февраля 2025 года программа материнского капитала была проиндексирована на 9,5%, и теперь размеры выплат составляют:
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690 266,95 рубля — на первого ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года.
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912 162,09 рубля — на второго ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года, если ранее право на материнский капитал не возникало.
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221 895,14 рубля — дополнительная выплата при рождении второго ребенка, если семья уже получила материнский капитал на первого ребенка.
Как проверить остаток материнского капитала:
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Через портал Госуслуги:
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Войдите в личный кабинет на портале Госуслуги.
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Выберите раздел «Справки, выписки» → «Льготы и выплаты» → «Выписка об остатке материнского капитала».
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Нажмите «Запросить выписку». Справка будет доступна в разделе «Заявления» вашего личного кабинета в течение нескольких минут.
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Через приложение «Сбербанк Онлайн»:
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Откройте приложение и перейдите в раздел «Сервисы» → «Госуслуги» → «Все справки» → «Выписка об остатке материнского капитала».
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Укажите адрес электронной почты для получения справки и авторизуйтесь на портале Госуслуги.
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Справка будет отправлена на указанный email после обработки запроса.
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Через Социальный фонд России (СФР):
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Войдите в личный кабинет на сайте СФР с использованием учетной записи Госуслуг.
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В разделе «Материнский (семейный) капитал» закажите выписку об остатке средств.
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Справка будет доступна в вашем личном кабинете после обработки запроса.
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Срок действия программы:
Программа материнского капитала продлена до 31 декабря 2030 года. Ежегодная индексация выплат сохраняется, что позволяет поддерживать актуальность сумм с учетом инфляции.
Таким образом, семьи могут планировать использование средств материнского капитала в долгосрочной перспективе, учитывая продление программы и регулярную индексацию выплат.