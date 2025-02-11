Материнский капитал - точные цифры, актуальные для 2025 года, как проверить свой остаток и как долго еще будет действовать программа

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Алексей Иванченко
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С 1 февраля 2025 года программа материнского капитала была проиндексирована на 9,5%, и теперь размеры выплат составляют:

  • 690 266,95 рубля — на первого ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года.

  • 912 162,09 рубля — на второго ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года, если ранее право на материнский капитал не возникало.

  • 221 895,14 рубля — дополнительная выплата при рождении второго ребенка, если семья уже получила материнский капитал на первого ребенка.

sfr.gov.ru

Как проверить остаток материнского капитала:

  1. Через портал Госуслуги:

    • Войдите в личный кабинет на портале Госуслуги.

    • Выберите раздел «Справки, выписки» → «Льготы и выплаты» → «Выписка об остатке материнского капитала».

    • Нажмите «Запросить выписку». Справка будет доступна в разделе «Заявления» вашего личного кабинета в течение нескольких минут.

    gosuslugi.ru

  2. Через приложение «Сбербанк Онлайн»:

    • Откройте приложение и перейдите в раздел «Сервисы» → «Госуслуги» → «Все справки» → «Выписка об остатке материнского капитала».

    • Укажите адрес электронной почты для получения справки и авторизуйтесь на портале Госуслуги.

    • Справка будет отправлена на указанный email после обработки запроса.

    cian.ru

  3. Через Социальный фонд России (СФР):

    • Войдите в личный кабинет на сайте СФР с использованием учетной записи Госуслуг.

    • В разделе «Материнский (семейный) капитал» закажите выписку об остатке средств.

    • Справка будет доступна в вашем личном кабинете после обработки запроса.

    sfr.gov.ru

Срок действия программы:

Программа материнского капитала продлена до 31 декабря 2030 года. Ежегодная индексация выплат сохраняется, что позволяет поддерживать актуальность сумм с учетом инфляции.

banki.ru

Таким образом, семьи могут планировать использование средств материнского капитала в долгосрочной перспективе, учитывая продление программы и регулярную индексацию выплат.