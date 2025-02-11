Шольц и Мерц сошлись в дебатах

В ходе первых и единственных ожидаемых теледебатов в прямом эфире перед выборами 23 февраля канцлер Олаф Шольц начал наступление на своего главного конкурента в борьбе за пост главы правительства.

Шольц заявил, что тактика Фридриха Мерца по принятию голосов от крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в конце прошлого месяца означала «нарушение его слова и табу».

«И поэтому нельзя быть уверенным, каким будет будущее, когда ситуация снова станет сложной», — сказал Шольц.

Шольц заявил, что послевоенная Германия добилась «больших успехов в последние десятилетия, когда демократические партии согласились не сотрудничать с крайне правыми».

Он заявил, что планы Мерца по выдворению нелегальных мигрантов с границы чреваты «европейским кризисом».

Мерц заявил, что его Христианско-демократический союз (ХДС) и союзный ему Баварский христианско-социальный союз в случае победы на выборах не будут сотрудничать с антииммигрантской партией АдГ и управлять ею.