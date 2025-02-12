Трамп поручил Управлению общих служб расторгнуть «все контракты со СМИ»

Президент США Дональд Трамп поручил Администрации общих служб (GSA) расторгнуть все контракты с рядом средств массовой информации, включая Politico, BBC, E&E (подразделение Politico) и Bloomberg. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на электронное письмо, отправленное представителем администрации Трампа в GSA.

Данное решение последовало после того, как Илон Маск и его команда из Департамента эффективности государственного управления (DOGE) выявили значительные расходы федеральных средств на подписки Politico Pro. В ответ на это пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что администрация прекращает финансирование этих подписок, подчеркивая стремление к эффективному использованию государственных средств.

Президент Трамп обвинил издание Politico в получении федеральных средств в обмен на благоприятное освещение деятельности демократов. В ответ руководство Politico опровергло эти обвинения, заявив, что компания не зависит от государственного финансирования и не имеет скрытых мотивов.

Администрация общих служб США (GSA) является независимым агентством, которое управляет федеральной собственностью и обеспечивает эффективную работу государственных учреждений.