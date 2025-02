Илон Маск, который является главой Департамента государственной эффективности США (DOGE) и известным бизнесменом, выдвинул инициативу о закрытии радиостанций, финансируемых государством, таких как «Голос Америки» и «Радио Свобода». В своем посте в социальной сети X (бывший Twitter) он согласился с мнением спецпосланника президента США Ричарда Гренелла, который охарактеризовал эти медиа как «архаичные структуры», поддерживаемые налогоплательщиками.

Маск также добавил, что «Европа теперь свободна, за исключением подавляющей бюрократии», и заметил, что «никто не обращает на них внимания». Он описал эти радиостанции как «радикально левых, которые ведут беседы только между собой, при этом растрачивая $1 миллиард в год из бюджета американцев».

Ранее Илон Маск высказывал недовольство по поводу государственной поддержки медиа, таких как Associated Press и Politico, указывая на неэффективность использования налоговых средств. В результате администрация Соединенных Штатов решила прекратить финансирование нескольких изданий, среди которых оказались The New York Times, Politico и Associated Press.

В середине XX века были основаны такие медиа, как «Голос Америки» и «Радио Свобода», с целью охвата зарубежной аудитории. В 2017 году российское Министерство юстиции внесло их в список иностранных агентов.