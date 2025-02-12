В Австралии запретили пользоваться соцсетями детям до 16 лет

Парламент Австралии принял закон, запрещающий использование социальных сетей детям младше 16 лет. Теперь такие платформы, как Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat и Reddit, обязаны предотвратить регистрацию и доступ несовершеннолетних пользователей. За несоблюдение этих требований компаниям грозят штрафы до 50 млн австралийских долларов (около 32 млн долларов США). rbc.ru

Закон был одобрен Сенатом 28 ноября 2024 года после недели обсуждений и вступит в силу через год. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе отметил, что подростки часто сталкиваются с буллингом, мошенничеством и угрозами в социальных сетях, что стало одной из причин принятия данного закона. golosameriki.com

Однако инициатива вызвала разногласия. Критики утверждают, что запрет может усилить социальную изоляцию подростков и не решить проблемы буллинга и мошенничества в интернете. Кроме того, возникают вопросы о том, как именно будет осуществляться проверка возраста пользователей и какие технологии будут использоваться для этого. meduza.io

Австралия стала первой страной, принявшей столь строгие меры по ограничению доступа несовершеннолетних к социальным сетям. Ожидается, что этот опыт будет внимательно изучаться другими странами, рассматривающими возможность введения аналогичных ограничений.