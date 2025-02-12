Энергоэффективность в горно-обогатительной промышленности: как TAPP Group повышает производительность ГОКов и снижает затраты

Современные предприятия горно-обогатительной отрасли России стремятся сократить энергопотребление и повысить эффективность работы. Одним из ведущих игроков в этой сфере стала TAPP Group, успешно реализовавшая сотни проектов по модернизации оборудования.

Так, на Ковдорском ГОКе модернизация оборудования позволила решить проблему низкой производительности и частого износа, связанные с процессом обогащения руды в этом регионе. TAPP Group установила современные грохоты Prime, которые улучшили классификацию руды и уменьшили нагрузку на оборудование.

После модернизации производительность предприятия выросла с 360 до 650 тонн в час, а потребление энергии снизилось на 24,8%. Подобный эффект компания достигла и на другом предприятии - в Воркуте, где потребление электроэнергии сократилось на 41%, а производительность увеличилась в 1,7 раза.

Общий экономический эффект проекта в Ковдоре составил $10,18 млн дополнительного дохода в год. Также снизились расходы на ремонт оборудования, а срок службы комплектующих вырос в несколько раз.

Таким образом, благодаря опыту Tapp Group, внедрение энергоэффективных технологий не только увеличивает производительность, но и снижает эксплуатационные издержки, повышая конкурентоспособность предприятий.