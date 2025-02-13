В среду президент США Дональд Трамп сообщил, что у него состоялся продолжительный телефонный разговор с Владимиром Путиным, президентом России. В ходе беседы Путин согласился начать диалог о прекращении конфликта на Украине.

«Однако, как мы оба пришли к соглашению, нашей первоочередной задачей является предотвращение миллионов жертв, которые происходят в результате войны между Россией и Украиной», — отметил Трамп.

Между тем, многие международные эксперты, в том числе Конгресс США, провели оценки в августе прошлого года и пришли к выводу, что количество погибших значительно меньше. Россия не раскрывает данные о своих потерях, в то время как Украина на прошлой неделе объявила о том, что более 45 000 ее военнослужащих погибли.

Трамп заявил: «Мы пришли к соглашению о тесном сотрудничестве, включая поездки в страны друг друга. Кроме того, наши команды начнут переговоры без промедления. В первую очередь я свяжусь с президентом Украины Зеленским, чтобы сообщить ему о нашем разговоре, что я сделаю в данный момент».