Папа Франциск критикует администрацию Трампа за депортацию мигрантов

Папа Римский Франциск резко раскритиковал действия президента США Дональда Трампа по преследованию нелегальных иммигрантов в стране, заявив, что ошибочно считать всех их преступниками.

«Я призываю всех верующих Католической церкви... не поддаваться нарративам, которые дискриминируют и причиняют ненужные страдания нашим братьям и сестрам из числа мигрантов и беженцев», — заявил понтифик в необычном открытом письме, направленном католическим епископам Америки во вторник.

Администрация Трампа сообщила об арестах тысяч иммигрантов с момента вступления в должность в прошлом месяце, после того как в ходе своей предвыборной кампании она пообещала провести самую масштабную депортацию иммигрантов в истории США.