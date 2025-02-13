Маск заявил, что без сокращений США «обанкротятся»

Илон Маск, технологический миллиардер, высказал мнение о необходимости усилий по сокращению расходов федерального правительства, что, по его словам, предотвратит финансовый крах Соединенных Штатов. В прошлом финансовом году дефицит бюджета страны составил более 1,8 трлн долларов США (1,74 трлн евро), о чем высказал критику.

Маск подчеркнул обязательность сокращения федеральных расходов для Вашингтона, отметив, что это не просто вариант, а необходимость. Также он отметил наличие высококвалифицированных специалистов в федеральной бюрократии, которых нужно привлечь к ответственности.

В Овальном кабинете присутствовал Маск, который работает на федеральное правительство, вместе с Трампом. Он представил бюрократию как «неизбираемую» четвертую ветвь власти. Миллиардер появился вместе с Трампом в Овальном кабинете, когда президент готовился подписать указ, касающийся работы миллиардера на посту руководителя так называемого Департамента эффективности государственного управления (DOGE).