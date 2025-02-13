США: ЕС обещает жесткие меры против повышения пошлин

Европейский союз пообещал ответить на повышение пошлин США на импорт стали жесткими и «соразмерными контрмерами».

Заявление было сделано после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 25-процентного повышения пошлин на импорт иностранной стали и алюминия.

На вопрос о возможности ответных мер со стороны других стран на пошлины США Трамп ответил: «Я не против».

Тем временем Папа Франциск раскритиковал администрацию Трампа за депортацию нелегальных мигрантов.

Этот блог, содержащий последние события, касающиеся президентства Трампа, на вторник, 11 февраля, в настоящее время закрыт.

Белый дом во вторник уволил генерального инспектора Агентства США по международному развитию (USAID), сообщил чиновник американским СМИ.

Увольнение произошло на следующий день после того, как управление надзорного органа предупредило, что роспуск USAID администрацией Трампа сделал практически невозможным надзор за неизрасходованными гуманитарными фондами в размере 8,2 млрд долларов.

Чиновник, который имел непосредственную информацию об увольнении, не был уполномочен давать публичные комментарии и общался с телекомпанией CNN, а также информационными агентствами Reuters и AP на условиях анонимности.