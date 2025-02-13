Орбан принимает лидера немецкой партии AfD Алису Вайдель

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступающий от националистических взглядов, в среду в Будапеште принял и поддержал Алису Вайдель из крайне правой партии Германии «Альтернатива для Германии », назвав ее «будущим Германии».

Встреча Орбана и Вайделя, кандидата от АдГ на пост канцлера, состоялась менее чем за две недели до выборов в Германии.

После встречи с Вайдель Орбан опубликовал в социальных сетях следующее сообщение: «Сегодня я встретился с будущим Германии . Для меня было честью приветствовать вас в Будапеште, председатель Алиса Вайдель!»

Приглашение Вайделя свидетельствует об изменении политики Орбана, направленной на сдерживание АдГ , несмотря на то, что их идеологии совпадают по таким вопросам, как иммиграция, и оба считают, что Европейский союз вмешивается в дела своих стран-членов.

Приглашение Вайдель стало необычным жестом для действующего лидера Европейской партии, учитывая, что она является членом партии , которую большинство немецких политиков считают проблемной.

На пресс-конференции после встречи Орбан заявил, что теперь у АдГ достаточно поддержки в Германии, чтобы другие партии увидели возможность сотрудничества .