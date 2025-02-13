В результате подавления протестов в Бангладеш погибло до 1400 человек

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Турк заявил в среду, что должностные лица бывшего правительства Бангладеш систематически совершали серьезные нарушения прав человека, пытаясь подавить протесты, которые в конечном итоге привели к свержению правительства шейхи Хасины в прошлом году.

Представляя результаты миссии по установлению фактов, Турк также сообщил журналистам в Женеве, что могли быть совершены преступления против человечности.

В докладе приводятся показания высокопоставленных должностных лиц Бангладеш и другие доказательства, свидетельствующие об официальной политике нападения и жестокого подавления антиправительственных протестующих и сочувствующих им лиц.

«Это очень примерный подсчет, но 78% из более чем 1000 человек погибли в результате стрельбы — из военных винтовок, дробовиков с дробью», — сказал Турк агентству новостей Reuters, когда его попросили привести некоторые из худших примеров из отчета. Другие получили «ужасные», изменившие жизнь травмы, сказал он.