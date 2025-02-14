Что известно о «мирном плане» Дональда Трампа

В среду президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин говорили по телефону в течение полутора часов. Это был разговор, который Сергей Нарышкин, глава Службы внешней разведки России, позже охарактеризовал как «глубокий и содержательный». В тот же день министр обороны США Пит Хегсет проинформировал партнеров по НАТО о краеугольных камнях новой политики США в отношении Украины.

Это произошло вслед за утечкой украинского новостного интернет-издания strana.today, которое на прошлой неделе опубликовало детали того, что, по его словам, было американским «100-дневным мирным планом» для Украины. План официально не подтвержден.

Если верить просочившейся информации, режим прекращения огня на Украине должен вступить в силу к 20 апреля. Он заморозит войну вдоль линии фронта на востоке Украины, но потребует полного вывода украинских войск из российского региона Курск .

План, по-видимому, также предусматривает принуждение президента Украины Владимира Зеленского признать российский суверенитет над оккупированными Россией украинскими территориями. Пока что Зеленский отклонил это требование.

Однако в среду на заседании Контактной группы по обороне Украины в штаб-квартире НАТО Хегсет предположил, что возвращение Украины к границам, существовавшим до 2014 года, до того, как Россия незаконно аннексировала Крымский полуостров, является «нереальной целью», которая лишь «продлит войну и вызовет еще больше страданий».

Поэтому вполне вероятно, что США потребуют от Украины официально признать территории, которые она утратила в пользу России.

Администрация Трампа не видит американских войск на украинской земле. Хегсет также заявил, что США «не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным результатом урегулирования путем переговоров», и предположил, что если войска «будут развернуты в качестве миротворцев на Украине в какой-либо момент, они должны быть развернуты как часть миссии, не связанной с НАТО». Он не уточнил, как это может выглядеть.