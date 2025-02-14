Европа требует участия в мирных переговорах по Украине

Поскольку усилия Трампа в одиночку вызвали беспокойство у союзников, многие министры обороны, собравшиеся в четверг в НАТО, выдвинули четкое требование: Европа и Украина не должны оставаться в стороне от будущих переговоров.

«Никакая сделка за нашей спиной не сработает. Любое соглашение потребует участия Украины и Европы», — заявил Каллас.

Некоторые европейские государства также, похоже, стремятся напомнить Вашингтону, что предыдущие соглашения о прекращении огня, подписанные Россией и Украиной, не смогли помешать Москве начать полномасштабное вторжение в 2022 году.

«Если мы хотим надежно отразить угрозу и обеспечить мир, нам придется делать больше и лучше», — написал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в X.

Но хотя страны Европы с 2022 года наращивают военные расходы , отправляют оружие в Киев и готовят украинские войска к боевым действиям, они все еще далеки от самодостаточности в плане обороны, полагаясь вместо этого на военную поддержку США.

Бурно Лете, исследователь в области обороны и трансатлантических связей в Колледже Европы, заявил, что это оставляет Европе мало рычагов для противодействия политическим решениям США.

«Запад начал разваливаться вчера вечером», — заключил Лете, предположив, что транснациональное сотрудничество уступает место преференциям США.