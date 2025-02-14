Украина отрицает трехсторонние переговоры Трампа с Россией

Украина опровергла заявления президента США Дональда Трампа о том, что в рамках Мюнхенского заседания Совета Безопасности состоится трехсторонняя встреча «высокопоставленных лиц» двух стран и России .

Советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин сообщил журналистам, что для проведения такой встречи необходимо представить «общую позицию» между союзниками страны.

«На данный момент ничего не обсуждается», — сказал он, добавив, что обсуждения с Россией «не предусматриваются».

Россия официально не является участником форума.

Президент Украины Зеленский намерен встретиться с вице-президентом США Дж. Д. Вэнсом в Германии на фоне растущей обеспокоенности в Киеве и среди его европейских союзников тем, что война будет решена за счет Украины.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон может применить к России санкции и потенциально начать военные действия, если президент Владимир Путин не согласится на мирное соглашение с Украиной, гарантирующее долгосрочную независимость Киева.