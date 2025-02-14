Porsche планирует сократить рабочие места к 2029 году

Немецкий производитель спортивных автомобилей Porsche в четверг заявил, что планирует сократить около 1900 рабочих мест на двух заводах в Германии к 2029 году.

Штутгартская компания проводит сокращения в дополнение к уже существующим потерям рабочих мест для временных сотрудников, общая численность персонала сокращается примерно на 15%.

Компания заявила, что это затронет ее основной завод в Штутгарте-Цуффенхаузене и дополнительный завод в Вайссахе.

Сокращение рабочих мест планируется завершить к 2029 году, сообщили газете Stuttgarter Nachrichten менеджер по кадрам Андреас Хаффнер и председатель производственного совета Харальд Бук.

Ожидалось, что сокращению рабочих мест будут способствовать схема частичного выхода на пенсию для сотрудников, родившихся в 1970 году и старше, ограничения при найме новых сотрудников и нормальный выход сотрудников на пенсию.

Автопроизводитель заявил, что сотрудникам будет гарантирована занятость до 2030 года, при этом до этого времени увольнения по производственным причинам исключены, а компания тем временем будет полагаться на добровольные увольнения.