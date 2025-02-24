ЕС ввел санкции против 13 банков из России

24 февраля 2025 года Совет Европейского союза утвердил 16-й пакет санкций против России, включающий отключение 13 российских банков от международной платежной системы SWIFT. Эти банки, названия которых пока не разглашаются, считаются важными для финансовой и банковской системы России. forbes.ru

Кроме того, ЕС впервые запретил кредитным и финансовым организациям, созданным за пределами России, проводить транзакции с использованием российской Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Центрального банка. ria.ru

Помимо финансовых ограничений, Евросоюз запретил вещание на территории ЕС восьми российских СМИ, включая EADaily, Lenta и NewsFront. Также в санкционный список добавлены 48 физических лиц, 35 юридических лиц и 74 судна, предположительно входящих в так называемый "теневой флот". forbes.ru

Дополнительно введен запрет на импорт из России первичного алюминия, что усиливает экономическое давление на страну. rbc.ru

Эти меры направлены на усиление санкционного давления на Россию в ответ на продолжающийся конфликт в Украине.