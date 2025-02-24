Китай: ЕС должен участвовать в мирных переговорах по Украине

«Китай приветствует все усилия, направленные на достижение мира, включая недавнее соглашение, достигнутое Соединенными Штатами и Россией, о начале мирных переговоров », — заявил на брифинге постоянный представитель Китая в ООН Фу Цун.

«Китай надеется, что все соответствующие стороны и заинтересованные стороны, вовлеченные в украинский кризис, примут участие в процессе мирных переговоров. Поскольку конфликт разворачивается на европейской территории, для Европы крайне важно работать ради мира», — сказал он, что, по-видимому, противоречит позиции России, главного стратегического партнера Пекина.

В понедельник перед встречей с делегацией США в Саудовской Аравии министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не видит места для Евросоюза за столом переговоров , здобавив, что у ЕС уже была возможность принять участие в переговорах по урегулированию конфликта.

Политический обозреватель из Пекина Кань Цюаньцю заявил, что заявление Китая в Совете Безопасности ООН, на первый взгляд противоречащее позиции России, прозвучало в тот момент, когда Москва увидела возможность изолировать Европу.

«По словам президента России Владимира Путина, Украина должна быть демилитаризована. С помощью этого предварительного условия, которое нереально для Европы, Россия хочет затруднить и сделать невозможным для Европы сесть за стол переговоров», — написал Кан.