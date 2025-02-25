Европа рассчитывает, что Мерц перезагрузит немецкую власть

Фридриху Мерцу придется немедленно приступить к работе. Лидер консервативного христианско-демократического альянса (ХДС-ХСС) готовится стать канцлером Германии после того, как его партия одержала победу (хотя и не столь сильную, как они надеялись) на федеральных выборах в Германии в воскресенье.

В свои 69 лет Мерц уже давно является влиятельным голосом на правом фланге консервативного блока Германии, но никогда не занимал пост министра. По всем данным, он, скорее всего, возьмет на себя бразды правления в Берлине во время того, что многие приветствуют как эпохальный сдвиг в трансатлантических отношениях.

«Для меня абсолютным приоритетом будет как можно более быстрое укрепление Европы, чтобы шаг за шагом мы могли действительно добиться независимости от Соединенных Штатов», — заявил Мерц в воскресенье после того, как ХДС/ХСС набрали около 29% голосов.

В последние недели президент США Дональд Трамп выбил почву из-под ног Европы, проведя переговоры с Россией о прекращении противостояния на Украине — без украинских и европейских представителей.

С приходом Трампа в Белый дом эксперты-обозреватели говорят о конце эпохи, когда Европа могла полагаться на США в вопросах обеспечения своей безопасности.

Мерц был особенно откровенен в отношении президента США. Перед днем ​​голосования он сказал немецкому телеканалу, что необходимо подготовиться к «возможности того, что Дональд Трамп больше не будет безоговорочно соблюдать обязательства НАТО по взаимной обороне».