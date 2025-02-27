Милорад Додик приговорен к году тюремного заключения

В среду суд в столице Боснии Сараево вынес приговор президенту боснийских сербов Милораду Додику - год тюремного заключения и запрет на политикическую деятельность сроком на шесть лет. Приговор был результатом долгого судебного рассмотрения дела Додика, где его обвинили в несоблюдении указов главного международного посланника, контролирующего мирный процесс в стране на Балканах.

Додик заявил, что не намерен подчиняться решению суда, и его адвокаты не присутствовали в суде при вынесении приговора. Ожидается, что политик подаст апелляцию на решение.

Додик, выступающий за пророссийскую политику, заявил о возможности принятия радикальных мер в ответ на ситуацию. Он не исключил отделения Республики Сербской от остальной части Боснии. Во время войны в 1992-95 годах в этой стране погибло около 100 000 человек, а миллионы были вынуждены покинуть свои дома. Угрозы Додика о сепаратизме вызывали тревогу среди населения Боснии.

Когда в Сараево был оглашен приговор, Додик находился в административной столице боснийских сербов Баня-Луке, где тысячи людей собрались на митинг в его поддержку.

«Они говорят, что я виновен, но теперь люди здесь скажут, почему я не виновен», — сказал Додик толпе. «Нет причин для беспокойства. Я научился справляться с более сложными ситуациями. Важно, что вы здесь».

Додик сообщил толпе, что он говорил по телефону с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, которого он называл другом. Он пригласил Вучича приехать в Баня-Луку, чтобы обсудить, «что мы собираемся делать дальше».